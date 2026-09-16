Легенди сумо похвалили Аонішікі за успішний старт Aki Basho

Голова асоціації сумо Хаккаку (колишній йокозуна Хокутоумі) та Коконое (колишній озекі Чіотокай) – заступник голови суддівського відділу похвалили Данила Аонішікі Явгусишина за 3 перемоги в перші 3 дні на турнірі Aki Basho 2026.

Їхні слова передає Nikkansports.com.

"Аонішікі не боровся проти сумоїстів із найвищого дивізіону перед стартому турніру, тому все ще перебуває на "стадії тренувань". Він має вроджену силу", – сказав Хаккаку.

"Очікувалося, що він втратить рівновагу. Щойно він торкнувся солом'яних тюків – став швидшим. Перш ніж він встиг розвернутися, він знову зайняв свою позицію. Його здатність відновлюватися також на найвищому рівні", – додав Коконое.

Мова йде про перемогу під час 3 дня. Данило врятувався неймовірним обертом на 360°.

Чіотойкай Рюдзі (справжнє ім'я Коконое) мав професійну кар'єру з 1992 до 2010 року. У 1997-му Коконое здобув дві перемоги в джурьо (другому за силою дивізіоні).

Після дебюту в макуучі поступово покращував свої результати. У березні 1999-го був підвищений до озекі. У цьому ранзі він протримався 10 років.

Японець демонстрував задовільні результати, щоб не втрачати титул, але до звання йокозуни (дві перемоги поспіль на турнірах у ранзі озекі або домінуючий виступ (13-2, 14-1) протягом 4-5 башо) ніколи всерйоз не наближався.

Нобуйоші Хоші (Хокутоумі) досягнув найвищого рангу в 1987 році. Влітку 1992-го завершив кар'єру – через низку травм він не міг тримати рівень йокозуни. На той момент йому було всього 29 років.