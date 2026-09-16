Dead Body для Аонішікі, балет у виконані йокозуни: результати 4 дня Aki Basho

У Токіо на легендарній арені "Рьогоку Кокугікан" завершився 4 день гранд-турніру з сумо Aki Basho 2026.

На жаль, він виявився невдалим для українських сумоїстів.

Данило Аонішікі Явгусишин поступився Хакунофуджі. Його суперник добре вклався у стартове зіткнення.

Здавалося, що Данило викрутився й перехопив ініціативу, але програв за правилами "dead body". Українець був уже за межами кола, коли суперник падав.

Шині-тай ("Dead body") – буквально означає "мертве тіло" або "тіло, що помирає", цей термін використовується для опису борця, який не першим упав, але не мав шансів на перемогу.

Сергій Шіші Соколовський та Вакамотохару показали досить тривалий бій. Японець за рахунок кращого контролю свого тіла зумів здобути тріумф.

Йокозуна Оносато зійшовся з ветераном Такаясу. Незважаючи на свою силу та габарити Оносато почав відступати, що вивело його з рівноваги. Опинившись на краю кола, під дією ваги власного тіла, він не втримав рівноваги і досить артистично випав до підніжжя дохйо.

Єдиним рікіші, який йде без поразок, залишився озекі Котозакура. Цього разу він здолав Гонояму.

Турнірна таблиця Aki Basho після 4 днів турніру

Kachi-Koshi. Про сумо українською

Розклад 5 дня Aki Basho 2026

Kachi-Koshi. Про сумо українською

У четвер, 17 вересня, саме Гонояма буде суперником Данила. Сергій зійдеться у поєдинку проти Охо.

Нагадаємо, відоми в минулому сумоїсти похвалили Аонішікі за його старт на турнірі в Токіо.