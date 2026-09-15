Аонішікі висловився про перемогу над ветераном Такаясу

Українець Данило Аонішікі Явгусишин під час другого дня гранд-турніру з сумо Aki Basho 2026 здолав досвідченого японця Такаясу, який відомий своїм активним стилем застосування ударів долонями.

Сумоїст із Вінниці у коментарі для Sponichi.co.jp заявив, що радий своєму успіху.

" Це суперник, який володіє різними стилями старту сутички, тому я мав бути готовий до будь-чого. Добре, що я зберігав спокій і атакував у своєму темпі".

Після тачі-ай (стартове зіткнення) Такаясу був агресивний, але Данило зумів нейтралізувати його своїм захватом за пояс, а потім виштовхати опонента за межі дохйо.

Такаясу дебютував у макуучі в липні 2011 року. За 15 років він 9 разів отримував джун-юшо (друге місце), але жодного разу так і не зумів підняти головний трофей.

На попередньому турнірі в липні він здобув третій Кубок Імператора, терплячи травму лівої ноги. На цьому турнірі, незважаючи на те, що ліва нога ще не повністю відновилася, він показав успішний старт, зазначивши:

"Тіло добре слухалося. Контроль не повернеться за один-два дні. Я хочу щодня викладатися на повну".

У вівторок, 15 вересня, Данило буде боротися з Котошохо. Він розпочав башо з двох поразок.

Переможцем Aki Basho стане той сумоїст, який за 15 змагальних днів здобуде найбільшу кількість перемог.