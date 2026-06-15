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Сумоїст Аонішікі назвав свою вагу

Руслан Травкін — 15 червня 2026, 03:23
Сумоїст Аонішікі назвав свою вагу
Данило Аонішікі Явгусишин
x.com/TF1Info

Сумоїст Данило Аонішікі Явгусишин завітав до французького телеканалу "TF1", де сказав, що його нинішня вага складає 142 кілограми.

Про це він заявив під час інтерв'ю Анні-Клер Кудре.

"У сумо, що важчий, то більше переваги. Треба багато їсти. Зараз я важу 142 кг.

Ми не просто товсті, ми не проводимо весь час за їжею. Від самого пробудження ми тренуємося три години" – зізнався сумоторі.

Попередня вага українця складала 140 кг. Утім, була інформація, що він набирав до 143 кг. 

Під час інтерв'ю на питання французькою він відповідав японською.

Нагадаємо, нещодавно в Токіо пройшла вечірка на честь отримання рангу озекі. Данило та ще понад 60 українців виконали гімн України перед зірками сумо та відомими спосорами цього виду спорту. 

Сумо Данило Аонішікі Явгусишин

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