Сумоїст Аонішікі назвав свою вагу

Сумоїст Данило Аонішікі Явгусишин завітав до французького телеканалу "TF1", де сказав, що його нинішня вага складає 142 кілограми.

Про це він заявив під час інтерв'ю Анні-Клер Кудре.

"У сумо, що важчий, то більше переваги. Треба багато їсти. Зараз я важу 142 кг.

Ми не просто товсті, ми не проводимо весь час за їжею. Від самого пробудження ми тренуємося три години" – зізнався сумоторі.