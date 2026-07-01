Я дуже нервував: сумоїст Аонішікі зустрівся з українськими біженцями в Японії

Сумоїст Данило Аонішікі Явгусишин у Токіо відвідав соціальну зустріч з українськими біженцями. На заході були присутні 120 осіб з України, які релокувалися до Японії після початку війни в 2022 році.

Про це пише Sponichi.co.jp. Деталі додає Hochi.news.

Захід організувала Nitori Holdings, велика меблева компанія, яка спонсорує стайню (школу-сумо) Аджигава, де мешкає і тренується Данило.

На зустрічі був присутній і бізнесмен Акіо Ніторі, який є засновником компанії. З 2023 року Nitori Holdings надає можливість працевлаштування людям, які переїхали з України.

Сумоїст охоче позував для фотографій та роздавав автографи, спілкуючись з шанувальниками з посмішкою.

"Я подумав, що було б добре зустрітися та поговорити з такою кількістю людей, враховуючи, що їх так багато зібралося. Я іноді зустрічаюся з ними, але рідко вдається повечеряти разом у такій великій компанії, тому це справді чудово".

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Данило оживив спілкування фразами та тостом українською мовою.

" Останнім часом я не дуже часто використовував рідну мову, тому дуже нервував. Але я розмовляв з батьками під час свого виступу в Парижі, тож це стало в нагоді", – згадав він.

hochi.news

Зазначимо, що на початку червня 22-річний Явгусишин із рештою рікіші дивізіону макуучі відвідав столицю Франції для показового турніру. Там він вперше за тривалий час зустрівся з батьками, які проживають у Німеччині.

Нагадаємо, раніше Аонішікі назвав збірні, які підтримує на чемпіонаті світу з футболу.