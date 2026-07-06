Cумоїст Аонішікі відвідав спонсора своєї стайні, який надав саке для святкування

Сумоїст Данило Аонішікі Явгусишин та його тренер Амінішікі завітали до міста Тойохасі, щоб висловити подяку власнику пивоварні "Фукуї" Томохіро Фукуї.

Про це повідомляє Higashiaichi.jp.

Оскільки син тренера Амінішікі та син племінника президента Фукуї були однокласниками в початковій школі, компанія "Фукуї Сакедзо" надала бочки з саке для вечірки з нагоди отримання статусу озекі Аонішікі.

Захід відбувся в червні в Токіо. На бочках було викарбувано ім'я "Аонішікі", і їх розливали на заході.

Цей візит став виявом вдячності. У приватному будинку на території броварні "Фукуї" гості скуштували страви та улюблене саке, приємно провівши час.

"Травма успішно загоюється. На турнірі в Нагої я докладу всіх зусиль, щоб повернутися до рангу озекі", – сказав український рікіші.

Нагадаємо, на вечірці в Токіо Аонішікі разом з іншими земляками виконали гімн України.