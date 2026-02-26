Сумоїст Аонішікі похвалився, що нарешті зумів набрати вагу

Український сумоїст Данило Аонішікі Явгусишин повідомив, що нарешті зумів "зійти" з позначки в 140 кг ваги.

Про це пише Sponichi.co.jp. Деталі додає NikkanSports.

"Я трохи набрав вагу. Станом на 24 лютого я важив 143 кг. Я не переймаюся зовнішністю. Я просто хочу досягти результатів", – сказав атлет.

У лютому, коли немає турнірів чи церемоніальних поїздок, він ходить до спортзалу два-три дні на тиждень. Замість того, щоб зміцнювати окремі частини тіла, він працює над покращенням загальної м'язової сили.

Данило вже переїхав до Осаки – саме тут 8 березня розпочнеться Hatsu Basho. Задля кращого відпочинку він купив собі футон – традиційну японську постільну річ у вигляді товстого бавовняного матраца, що розстилається на ніч для сну.

"Я можу нормально спати навіть в іншому середовищі. Якість мого сну важливіша за його кількість", – додав Явгусишин.

Данило став тріумфатором останніх двох гранд-турнірів із сумо. Призи за перемогу йому дарують до сих пір.

Наступний турнір пройде з 8 по 23 березня. У разі перемоги Аонішікі може стати йокозуною. За всю історію цей ранг отримували лише 75 сумоїстів.

Зазначимо, що жоден європеєць не ставав йокозуною. Естонець Баруто, який досягав рангу озекі, нещодавно похвалив Явгусишина.