Українці Аонішікі та Шіші знову тріумфують: результати Hatsu Basho

Сьогодні, 17 січня, в Токіо на арені "Ryogoku Kokugikan Sumo Arena" завершився сьомий день турніру Hatsu Basho.

Українські сумоїсти Данило Аонішікі Явгусишин (6-1) і Сергій Шіші Соколовський (5-2) записали до свого активу по перемозі, що дозволяє обом триматися серед претендентів на юшо (перемогу на турнірі).

Суперником 21-річного вінничанина Явгусишина був Вакамотохару (1-6).

Аонішікі знову задіяв свою низьку стійку, чим зумів вирвати перемогу у досить близькій сутичці. Українець переміг технікою йорітаоші – це переможна техніка (кімарите), при якій борець валить противника з ніг, утримуючи його за пояс (маваші).

Мелітополець Соколовський, якому вчора виповнилося 28 років, здолав Чійошому (2-5).

Успішний був день і для обох йокозун. Оносато (6-1) знову "на тоненького". Цього разу не пощастило Даіейшо (1-6).

Ще складніше було монголу Хошорю (6-1). Після першого матчу з Хакунофуджі (4-3) збирали моно-іі (колегія суддів). Було прийнято рішення провести реванш. Хошорю був сильніший.

На сьомий день турніру першу поразку зазнав Абі (6-1). Його здолав колишній озекі Асанояма (5-2).

Результати 7 дня Hatsu Basho 2026

Турнірна тиблиця Hatsu Basho 2026

Завтра, 18 січня Шіші зійдеться з Асахакорю (5-2). Опонентом Аонішікі виступить Кірішіма (6-1). Данило за кар'єру виргав усі три поєдинки у монгола.

Hatsu Basho триватиме до 25 січня. Протягом 15 днів усі борці проведуть по 15 сутичок. Якщо у лідерів буде однаковий показник (12-3, 13-2, 14-1), то між ними проводимуться додаткові матчі плейоф.