Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Інше

Аонішікі пояснив, чому програв сутичку за 2 секунди

Руслан Травкін — 18 вересня 2026, 05:20
Аонішікі пояснив, чому програв сутичку за 2 секунди
Данило Аонішікі Явгусишин
nikkansports.com

Сумоїст Данило Аонішікі Явгусишин під час 5 дня Aki Basho програв Гоноямі. Опонент досить сильно провів тачі-ай і виштовхав перспективного українця за межі кола за 2 секунди.

Після поєдинку Данило визнав, що слабко провів стартове зіткнення. Його слова передає Hochi.news. Деталі додає Nikkan Sports.

"Я програв через тиск. Те, що мене так сильно відтіснили, свідчить про те, що я не був у найкращій формі.

Я зроблю все можливе і виконую свій власний стиль сумо", – сказав він. 

Через травму він не зміг жодного разу потренуватися з секіторі (сумоїсти макуучі та джурьо) перед початком турніру, проте за перші п'ять днів здобув 3 перемоги та зазнав 2 поразки.

У п'ятницю, 18 вересня, Аонішікі буде боротися проти "маленького" (приблизна вага 123-125 кг) Фуджінокави. Цей японець досить швидкий та сильний, хоч і має скромні габарити для сумо.

Наразі в особистих зустрічах перевага на стороні Данила – 3:0.

Читайте також :
Відео Що таке сумо? Історія, термінологія та правила виду спорту, де популярність почали здобувати українці
Сумо Данило Аонішікі Явгусишин

Данило Аонішікі Явгусишин

Розгром для Аонішікі, Шіші здолав правнука легендарного українця: результати 5 дня Aki Basho
Аонішікі відреагував на скандальну поразку під час турніру Aki Basho
Dead Body для Аонішікі, балет у виконані йокозуни: результати 4 дня Aki Basho
Легенди сумо похвалили Аонішікі за успішний старт Aki Basho
Валідольний успіх Аонішікі, Шіші на характері здолав казаха: результати 3 дня Aki Basho

Останні новини