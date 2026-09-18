Аонішікі пояснив, чому програв сутичку за 2 секунди

Сумоїст Данило Аонішікі Явгусишин під час 5 дня Aki Basho програв Гоноямі. Опонент досить сильно провів тачі-ай і виштовхав перспективного українця за межі кола за 2 секунди.

Після поєдинку Данило визнав, що слабко провів стартове зіткнення. Його слова передає Hochi.news. Деталі додає Nikkan Sports.

"Я програв через тиск. Те, що мене так сильно відтіснили, свідчить про те, що я не був у найкращій формі. Я зроблю все можливе і виконую свій власний стиль сумо", – сказав він.

Через травму він не зміг жодного разу потренуватися з секіторі (сумоїсти макуучі та джурьо) перед початком турніру, проте за перші п'ять днів здобув 3 перемоги та зазнав 2 поразки.

У п'ятницю, 18 вересня, Аонішікі буде боротися проти "маленького" (приблизна вага 123-125 кг) Фуджінокави. Цей японець досить швидкий та сильний, хоч і має скромні габарити для сумо.

Наразі в особистих зустрічах перевага на стороні Данила – 3:0.