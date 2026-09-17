Розгром для Аонішікі, Шіші здолав правнука легендарного українця: результати 5 дня Aki Basho

У столиці Японії, Токіо, на арені "Рьогоку Кокугікан" триває гранд-турнір із сумо Aki Basho 2026. Під час 5 дня українські сумоїсти виступили з різними результатами.

Данило Аонішікі Явгусишин поступився японцю Гоноямі.

Його опонент добре вклався в тачі-ай. При втраті позиції треба мати опору на обидві ноги, але, схоже, травми 22-річного Данила турбують дуже сильно.

Через пошкодження обох ніг перед стартом турніру він не проводив тренувань із рікіші з найвищого дивізіону.

Під час цієї сутички побоювання лише підтвердилися. Він ніяк не зумів закріпитися чи зупинити силу опонента.

Сергій Шіші Соколовський виявився сильнішим за Охо. Цей сумоїст є правнуком легендарного Тайхо Кокі (Івана Боришка) – 48-го йокозуни в історії. Тайхо – син українця Маркіяна Боришка та японки Кия Ная.

Котозакура до сьогодні виграв усі 4 поєдинки. Його ходу зупинив Чураноумі.

Повернувся до групи лідерів йокозуна Оносато. Він здолав перспективного Йошинофуджі. Зазначимо, що Йошинофуджі мав рекорд 4-0 у протистоянні з Оносато.

Турнірна таблиця Aki Basho після 5 днів

Kachi-Koshi. Про сумо Українською

Розклад на 6 день турніру Aki Basho

Kachi-Koshi. Про сумо українською

Аонішікі буде боротися проти "маленького" (приблизна вага 123-125 кг) Фуджінокави. Цей японець досить швидкий та сильний, хоч і має скромні габарити для сумо. Наразі в особистих зустрічах перевага на стороні Данила – 3:0.

Суперником Шіші буде досвідчений Шьодай. Японець має перевагу в дуелях – 3:2, але провалює цей турнір, програвши всі 5 поєдинків.

Нагадаємо, раніше Явгусишин відреагував на свою скандальну поразку під час 4 дня Aki Basho.