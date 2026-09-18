Голова Асоціації сумо висловився про слабкі результати Аонішікі

61-й йокозуна в історії Хокутоумі, який зараз є головою Японської асоціації сумо під іменем Хаккаку, висловив свою оцінку поразці Данила Аонішікі Явгусишина від Гоноями. Він вважає, що такі слабкі результати через відсутність повноцінних тренувань.

Його слова цитує Hochi.news.

"Аонішікі не тренувався, тому його сумо виглядає слабким. Його відтісняли вже з самого початку поєдинку.

Силу не можна легко проявити, якщо не тренуватися. Гадаю, це для нього хороший урок".

Під час дня №5 Aki Basho українець фактично без супротиву програв Гоноямі. У нього є проблеми з двома ногами, тому він не повноцінно готувався до турніру.

Хокутоумі досягнув найвищого рангу в 1987 році. Влітку 1992-го завершив кар'єру – через низку травм він не міг тримати рівень йокозуни. На той момент йому було всього 29 років.

Йокозун не понижують. У результати тривалого періоду без домінантних виступів Японська асоціація сумо робить їм попередження. Якщо виступи "великих чемпіонів" не покращуються, то їм "добровільно-примусово" радять завершити кар'єру.

Раніше сам Данило назвав причини такого програшу за 2 секунди сутички.