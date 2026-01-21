Аонішікі переміг, Шіші повівся на хенку: результати Hatsu Basho

Сьогодні, 21 січня, в Токіо на арені "Ryogoku Kokugikan Sumo Arena" завершився одинадцятий день турніру Hatsu Basho.

Українські сумоїсти – Данило Аонішікі Явгусишин (9-2) і Сергій Шіші Соколовський (8-3) – показали протилежні результати.

21-річний вінничанин зійшовся з японцем Хакунофуджі (5-6). Опонент утримався під час тачі-ай (стартове зіткнення), але в боротьбі Данило зумів схопити маваші, чим розхитав його і повалив.

Шіші зійшовся з Абі. Вони обидва мали результат 8-2, тому матч був дуже важливим. Абі підловив українця хенкою (уникнення стартового зіткнення), що вивело Шіші з рівноваги, а далі без особливих перепон довів справу до успіху.

Ще одним лідером є Атаміфуджі (9-2). Сьогодні він здолав Фуджинокаву (7-4).

Перемогли й обидва йокозуни. Японець Оносато (7-4) був сильнішим за Кірішіму (8-3), чим ще більше заплутав перегони за юшо (перемогою на турнірі).

Могнол Хошорю (8-3) здолав Такаясу (7-4). Суперник був близький до успіху, але йокозуна викрутився із ситуації.

Турнірна таблиця Hatsu Basho після 11 днів:

Завтра, 22 січня, Сергій зійдеться з Охо (4-7). Суперником Данила буде саме Атаміфуджі. Абі боротиметься з Котозакурою (7-4).

Аонішикі бажано перемагати, бо в останні дні турніру на нього чекають зустрічі з йокозунами.