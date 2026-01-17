Українець Аонішікі – у групі лідерів, чудовий результат Шіші, сумоїсти очікують на Імператора Японії: підсумки першого тижня Hatsu Basho

Перший тиждень січневого турніру (Hatsu Basho 2026) із сумо пройшов у Токіо на Ryogoku Kokugikan Sumo Arena.

Після семи днів у нас є шість лідерів, які розіграють Кубок Імператора. До слова, Імператор Японії завтра відвідає турнір.

Насамперед хочеться відзначити максимальну конкурентність санʼяку (елітна група найвищих рангів борців у дивізіоні макуучі). Йокозуни, озекі та секіваке (всіх по двоє) мають рахунок 6-1 або 5-2. Не памʼятаю, коли востаннє всі топ-рікіші показували настільки конкурентні результати. Лише комусубі (Охо та Вакамотохару) мають дуже невдалий старт, проте це насамперед через те, що борці санʼяку і були їхніми суперниками.

Про всі цікавинки першого тижня, детальний фокус на українцях та все інше – в огляді від "Чемпіона".

Аонішікі дебютує в ранзі озекі

Статистично дебют у ранзі озекі – дуже важкий. Якщо ми подивимось на останні 15 випадків, то побачимо, що лише Терунофуджі виграв турнір, а в більшості випадків не вдавалося навіть набрати двозначну кількість перемог.

Причин цьому є кілька: для того щоб стати озекі, потрібно мати три успішні турніри поспіль, у середньому з 11 перемогами. Тому лікування травм, а також фізичний і моральний відпочинок відкладаються на час після підвищення.

Після підвищення проводиться церемонія, також озекі починає відвідувати обовʼязкові івенти, які відповідають рангу. Наприклад, покладання квітів на меморіалах чи будь-які інші заходи.

Усе це забирає достатньо багато часу в міжсезоння.

На фінальних тренуваннях перед січневим турніром Данило визнавав, що наразі відчуває виснаження та не може тренуватися в тому обсязі, в якому планував.

Тим не менш після першого тижня український сумоїст має рахунок 6-1, маючи єдину поразку від комусубі Охо.

Кілька матчів українця закінчувалися йорікірі (виштовхування суперника за межі дохйо), а кілька – спільним падінням за межі дохйо, що виглядає ефектно, але є травмонебезпечним. Маємо надію, що молодий організм витримає такі навантаження.

Данило Явгусишин є одним із лідерів у гонці за Кубок та зустрінеться з основними суперниками ближче до завершення турніру. Асоціація сумо намагається зводити основних претендентів в останні дні, особливо якщо всі вони – борці високих рангів.

Сергій Шіші Соколовський

Сергій отримав ранг Маегашира 14 в останньому банзуке. Здавалося б, як мінімум перший тиждень турніру мав бути легким, адже суперники схожого рангу. Проте за цей тиждень Шіші зустрівся з двома колишніми озекі та комусубі. Мітакеумі (Mitakeumi) навʼязав силову боротьбу, яка перейшла в боротьбу на виснаження. Українець вийшов із неї переможцем, адже сила та витривалість – це його безсумнівні переваги.

Асанояма ж показав, що рікіші високого рівня вміють використовувати силу суперника проти нього ж. У будь-якому разі матчі з такими суперниками – це досвід, який може допомогти в досягненні нових висот.

Учора Сергій відсвяткував свій день народження (29 років), здобувши перемогу над дебютантом Хатсуямою. Також він отримав кілька подарунків від партнерів по клубу Ikazuchi.

Після семи днів Шіші має рахунок 5-2 та вже близький до качі-коші (позитивне співвідношення перемог-поразок за підсумками турніру. Наприклад, 8-7 і вище).

Крадіжка року?

У превʼю до турніру ми говорили, що обидва йокозуни мають проблеми зі здоровʼям. Оносато отримав вивих плеча на попередньому турнірі, а у Хошорю – частково порваний меніск. Але це не завадило їм таки взяти участь у Hatsu Basho та бути лідерами після семи днів.

Оносато безперечно має певні обмеження щодо рухів та навантаження на руку. Це створило кілька дуже близьких матчів, які викликали хвилю незадоволення. Безліч скріншотів трансляцій, де люди роздивлялися стегна Ури, пронеслися інтернетом. Попри побоювання, що тренер Оносато може повпливати на рішення, він не брав участі в обговоренні цього разу. Думки в кабінці повторів розділилися – судді вирішили, що контакт із землею був одночасним, і проголосували за перегравання.

Цього разу Оносато виграв безперечно, проте користувачі інтернету охрестили цю подію "Крадіжкою року" та ще більше підтримують Уру під час виходу на дохйо.

Матчі з Даіеішо та Таканошо знову показали проблеми йокозуни з кондиціями, і лише акробатичні трюки дозволили йому здобути перемоги.

Головне – результат, а результат – це 6-1 та дуже хороші шанси на успішний виступ навіть з обмеженими можливостями.

Мисливці на йокозун

Йошинофуджі та Хакунофуджі – це два представники найбільш успішного стейблу наразі – Ісеґахама. Вони зʼявилися в макуучі приблизно в той самий час та рухаються до вершини банзуке. І хоч результати не є рекордними, їх обʼєднує те, що вони вже заробили по три кінбоші за останні кілька турнірів. Кінбоші, або "золота зірка", – це перемога рікіші рангу маегашира над йокозуною.

Хакуохо перемагав йокозун по разу в трьох попередніх турнірах, а Йошинофуджі взяв кінбоші в листопаді та зібрав дві зірочки на цьому турнірі. Це єдині поразки Оносато та Хошорю на цьому турнірі.

Кінбоші, окрім престижу, дають ще й постійну надбавку в 4000 єн до місячної зарплати до кінця карʼєри.

Імператор на Кубку Імператора

Однією з відповідей, чому йокозуни виступають навіть з травмами, це поява Імператора Японії на сумо турнірі вперше з січня 2020 року. Оскільки поява не я частою подією, то Асоціація дуже хоче показати себе в найкращому світлі. Дуже цікаво, чи будуть якісь додаткові церемоніальні деталі в звʼязку з такою подією.

Після 7 днів турніру ситуація така:

Шість лідерів на чолі з Аонішікі, Оносато та Хошорю, та дев'ять переслідувачів, а це означає, що яскраво вираженого лідера (ів) у нас немає, і кожен матч буде на вагу золота, особливо між сусідами по турнірній таблиці.

Обовʼязково слідкуйте за транляцією восьмого дня, адже не кожного року стається така визначальна подія, як присутність Імператора Японії, а також за цілим другим тижнем січневого башо в Токіо.

Де дивитися і слідкувати