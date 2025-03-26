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Чемпіон Світової серії назвав дату візиту в Білий дім

Руслан Травкін — 26 березня 2025, 21:11
Чемпіон Світової серії назвав дату візиту в Білий дім
x.com/Dodgers

Переможець Світової серії Лос-Анджелес Доджерс відвідає Білий дім для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом 7 квітня.

Про це повідомила пресслужба клубу.

"Доджерс з нетерпінням чекають відвідування Білого дому та святкування нашого титулу", – сказано в заяві команди.

Були питання, чи відвідають Доджерс Білоий дім з кількох причин. Не в останню чергу тому, що тренер Дейв Робертс ще в 2019 році, під час першої каденції Трампа говорив, що відхилить запрошення.

Трамп також публічно критикував Робертса в 2018 році, але тепер менеджер Доджерс каже, що він має намір відвідати Білий дім наступного місяця.

Зазначимо, що зірка Доджерс Мукі Беттс відхилив запрошення до Білого дому після перемоги в Світовій серії з "Бостон Ред Сокс" у 2018 році, але він поки не сказав, чи відхилить він ще одне запрошення цього разу.

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