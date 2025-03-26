Чемпіон Світової серії назвав дату візиту в Білий дім

Переможець Світової серії Лос-Анджелес Доджерс відвідає Білий дім для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом 7 квітня.

Про це повідомила пресслужба клубу.

"Доджерс з нетерпінням чекають відвідування Білого дому та святкування нашого титулу", – сказано в заяві команди.

In keeping with long-standing baseball tradition, President Trump has invited the 2024 World Champion Los Angeles Dodgers to the White House when they play in Washington D.C. on April 7. The Dodgers look forward to visiting the White House and celebrating our title.



In… — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) March 25, 2025

Були питання, чи відвідають Доджерс Білоий дім з кількох причин. Не в останню чергу тому, що тренер Дейв Робертс ще в 2019 році, під час першої каденції Трампа говорив, що відхилить запрошення.

Трамп також публічно критикував Робертса в 2018 році, але тепер менеджер Доджерс каже, що він має намір відвідати Білий дім наступного місяця.

Зазначимо, що зірка Доджерс Мукі Беттс відхилив запрошення до Білого дому після перемоги в Світовій серії з "Бостон Ред Сокс" у 2018 році, але він поки не сказав, чи відхилить він ще одне запрошення цього разу.