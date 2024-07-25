Бубку переобрали членом Міжнародного олімпійського комітету

Колишній голова Національного олімпійського комітету Сергій Бубка був переобраний членом Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Про це повідомила пресслужба МОК.

Український функціонер перебуватиме у структурі МОК ще щонайменше 8 років. Окрім Бубки, сесія МОК затвердила обрання або переобрання ще 14 членів, зокрема й чинного голова організації Томаса Баха.

Бубка є членом МОК з 1999 року. У 2013 році він висував свою кандидатуру на посаду президента організації, але зазнав поразки на виборах.

Цієї п’ятниці, 26 липня, Сергій пронесе олімпійський вогонь разом із американським репером Снуп Доггом та іншими селебрітіс.