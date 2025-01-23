Гравець футбольного клубу, який належить зірці Голівуду, потрапив у страшну автокатастрофу
Ранок для капітана Рексема Джеймса Макліна розпочався зовсім не так, як він очікував. Дорогою на тренування 35-річний футболіст потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.
У клубі підтвердили, що аварія сталася за складних погодних умов – у районі був густий туман. На щастя, в інциденті був задіяний лише один автомобіль, і жодних серйозних травм поки не зафіксовано.
Маклін прибув на базу клубу після аварії та зараз проходить додаткові медичні обстеження, аби переконатися, що він готовий до гри.
ДТП сталася напередодні важливого матчу Рексема проти Бірмінгема, який відбудеться сьогодні ввечері. Це ключове протистояння в боротьбі за лідерство в таблиці Ліги 1, і Маклін, як капітан команди, є важливою складовою її успіху.
Нагадаємо, після 26 турів Рексем займає третю сходинку, набравши 51 бал.
Одним із власників клуба є зірковий голлівудський актор Раян Рейнольдс, відомий своє роллю "Дедпула" у фільмах Marvel.