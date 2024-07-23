Бубка та Снуп Догг пронесуть олімпійський вогонь перед церемонією відкриття Ігор-2024

Видатний український легкоатлет Сергій Бубка та американський реп-виконавець Снуп Догг будуть одними із факелоносців у день відкриття Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

Про це повідомляє видання France24 з посиланням на слова мера столиці Франції Матьє Анотіна.

У п'ятницю, 26 липня, Снуп Догг та Бубка пронесуть полум'я вулицями Сен-Дені, північного передмістя Парижа, де розташовані Олімпійський стадіон і Центр водних видів спорту. Компанію українцю та американцю складуть французька актриса Летиція Каста та французький репер MC Solaar.

Зазначається, що після цього Снуп Догг розпочне роботу на Олімпійських Іграх як кореспондент американського телеканала NBC. Репер вже має подібний досвід, адже працював на Олімпіаді у Токіо як кореспондент.

Літні Олімпійські ігри відбудуться у Франції з 26 липня по 11 серпня. Україну на Іграх представлять 140 спортсменів.