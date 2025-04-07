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Скандал у Німеччині: зірку ММА викинули з октагону за імітацію статевого акту над опонентом

Богдан Войченко — 7 квітня 2025, 12:28
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Скандал у Німеччині: зірку ММА викинули з октагону за імітацію статевого акту над опонентом

Головний бій турніру OKTAGON 69 у Дортмунді завершився гучним скандалом. 23-річний Макс Гольцер здобув перемогу над 30-річним Денізом Ілбаєм, змусивши суперника здатися у 4-му раунді після задушливого прийому.

На перший погляд, нічого такого не сталося, але замість спортивного рукостискання стався справжній вибух зневаги.

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Гольцер, здавалося, вирішив принизити суперника просто на очах у тисяч фанів: він поцілував Ілбая в потилицю, схопив його за талію і імітував статевий акт.

Ілбай миттєво вибухнув гнівом, кинувся з кулаками на Гольцера, і зав'язалася бійка, яка вийшла за межі октагону, а точніше Ілбай викинув суперника з поля битви.

Цікаво, що подібне вже траплялося в UFC: у 2020 році Ісраель Адесанья так само зневажливо відсвяткував перемогу над Пауло Костою, і це теж спричинило хвилю обурення.

Раніше повідомлялося, що боєць ліги кулачних боїв пережив страшні судоми після жорсткого нокауту.

ВІДЕО скандал ММА