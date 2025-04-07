Скандал у Німеччині: зірку ММА викинули з октагону за імітацію статевого акту над опонентом
Головний бій турніру OKTAGON 69 у Дортмунді завершився гучним скандалом. 23-річний Макс Гольцер здобув перемогу над 30-річним Денізом Ілбаєм, змусивши суперника здатися у 4-му раунді після задушливого прийому.
На перший погляд, нічого такого не сталося, але замість спортивного рукостискання стався справжній вибух зневаги.
Гольцер, здавалося, вирішив принизити суперника просто на очах у тисяч фанів: він поцілував Ілбая в потилицю, схопив його за талію і імітував статевий акт.
Ілбай миттєво вибухнув гнівом, кинувся з кулаками на Гольцера, і зав'язалася бійка, яка вийшла за межі октагону, а точніше Ілбай викинув суперника з поля битви.
Цікаво, що подібне вже траплялося в UFC: у 2020 році Ісраель Адесанья так само зневажливо відсвяткував перемогу над Пауло Костою, і це теж спричинило хвилю обурення.
Раніше повідомлялося, що боєць ліги кулачних боїв пережив страшні судоми після жорсткого нокауту.