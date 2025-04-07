Скандал у Німеччині: зірку ММА викинули з октагону за імітацію статевого акту над опонентом

Головний бій турніру OKTAGON 69 у Дортмунді завершився гучним скандалом. 23-річний Макс Гольцер здобув перемогу над 30-річним Денізом Ілбаєм, змусивши суперника здатися у 4-му раунді після задушливого прийому.

На перший погляд, нічого такого не сталося, але замість спортивного рукостискання стався справжній вибух зневаги.

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Гольцер, здавалося, вирішив принизити суперника просто на очах у тисяч фанів: він поцілував Ілбая в потилицю, схопив його за талію і імітував статевий акт.

Ілбай миттєво вибухнув гнівом, кинувся з кулаками на Гольцера, і зав'язалася бійка, яка вийшла за межі октагону, а точніше Ілбай викинув суперника з поля битви.

Here is what happened at Oktagon 69. Max Holzer submitted Deniz Ilbay, proceeded to hump him. Deniz got understandably angry and ran up on Max and sucker punched him and he fell out of the octagon. #Oktagon69 pic.twitter.com/q27v9T7qJY — Headclash MMA (@HeadclashMMA) April 5, 2025

Цікаво, що подібне вже траплялося в UFC: у 2020 році Ісраель Адесанья так само зневажливо відсвяткував перемогу над Пауло Костою, і це теж спричинило хвилю обурення.

Раніше повідомлялося, що боєць ліги кулачних боїв пережив страшні судоми після жорсткого нокауту.