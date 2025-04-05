Нокаут одним ударом: зрадник України зазнав важкої поразки в кулачному бою

Колишній боєць UFC Олексій Олійник невдало дебютував у кулачних боях на турнірі ліги BKFC в Дубаї.

47-річний уродженець Харкова був нокаутований наприкінці першого раунду – бразилець Жеронімо Дос Сантос влучив точним правим ударом у щелепу, після чого Олійник впав на підлогу без свідомості.

Для Олійника це був перший бій у форматі bare-knuckle, але одразу виявився одним із найважчих у кар’єрі. Його суперник, 44-річний ветеран ММА з потужним ударним стилем, домінував від старту та не залишив шансів на повернення в бій.

Після фінального удару рефері миттєво зупинив бій, а медики одразу почали надавати допомогу Олійнику.

Ця поразка продовжила серію невдач досвідченого бійця. За свою кар’єру в змішаних єдиноборствах він провів понад 80 боїв, здобувши більшість перемог за допомогою прийомів у партері. Проте в дисципліні, де домінує ударна техніка, йому було важко проявити свої сильні сторони.

Окрім спортивної кар'єри, Олійник також неодноразово опинявся у центрі суспільної критики через свою відкриту підтримку російського режиму. Після 2014 року він отримав громадянство Росії та неодноразово робив суперечливі заяви щодо України.