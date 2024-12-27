Вісім пострілів у голову. Родича Ендріка вбили у Бразилії

У родині талановитого нападника Реала Ендріка сталася трагедія: застрелили родича футболіста, Маурісіу Нуньєша Гонсалвеша.

Про це повідомляє Foot Mercato.

Маурісіу Нуньєш Гонсалвеш був шурином сестри Ендріка, Лавінії Судре, і хорошим другом самого нападника мадридського Реала.

Вбивство сталося вранці 25 грудня, на Різдво у Самамбайя-Норте, передмісті Бразиліа. В одному з місцевих барів трапився конфлікт. Гонсалвеш намагався втекти від злочинця після того, як той витягнув пістолет. Проте вбивця наздогнав його та вісім разів вистрелив впритул в голову жертві.

Поліція розслідує даний інцидент, є підозри на те, що це вбивство було заздалегідь спланованим.

Вчора повідомлялося про те, що в Уругваї застрелили 14-річного футболіста.