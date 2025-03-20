Федерація стронгмену України звернулась до іноземних спортсменів, яки виступатимуть на шоу в Росії

Федерація стронгмену України звернулась до низки іноземних спортсменів, які дали свою згоду на участь у Siberian Pro Show (Красноярськ, Росія).

Організація опублікувала відповідну заяву у своїх соцмережах.

"Якщо ви думаєте, що це просто спорт – виступити в Росії і якийсь жест світу – це зовсім не правда.



Поки Росія стверджує, що хоче миру, вона продовжує щодня – знову – КОЖНОГО ДНЯ І КОЖНОЇ ночі – бомбити українські міста та вбивати мирних жителів За останні три роки війни понад 500 ваших колег – українських спортсменів – загинув внаслідок бомбардувань та обстрілів. І вони більше ніколи не зможуть змагатись у жодному змаганні.



За три роки війни, за даними ООН, в Україні загинуло понад 12 тисяч людей і майже 30 тисяч отримали поранення (це лише офіційні дані). І все це винна одна країна – Росія.



А у вас така сама позиція? Поки демократичні країни світу підтримують Україну у її боротьбі за незалежність, оберете підтримувати тих, хто вбиває та руйнує? Уважно обміркуйте це, перш ніж погодитись брати участь у конкурсі", – йдеться у повідомленні.