ОʼСалліван повівся як дитина: огляд стартових матчів Ліги чемпіонів зі снукеру

Новий рік у світі снукеру розпочався з досить неприємної події. Втім, все це – на смак кожного окремого поціновувача даного виду спорту.

Отож, буквально 3 січня розпочався турнір із гучною назвою "Ліга чемпіонів" (Championship League). Проте він не є рейтинговим, хоча може принести гравцям призові, а от аматорів тут не буває. Тобто гравці Мейн-туру після святкування Нового року можуть "розім’ятися" та й трошки підзаробити.

Формат турніру

Окремо – про формат. Це те, що не всі українські читачі збагнуть одразу. Бо ми звикли або до "олімпійської", або до "чемпіонатної" системи визначення найсильнішого гравця у певній категорії змагань. До речі, система "Кожен проти кожного вдома й у гостях" визнана найоб’єктивнішою у світі. Хоча у кожного може бути своя думка, більшість європейських командних турнірів у безлічі видів спорту проводиться саме у такий спосіб. Та й міжнародні турніри вважають саме такий принцип найспортивнішим.

А от тепер снукерна Ліга чемпіонів (чинний переможець, між іншим – Марк Селбі, нинішній тріумфатор отримає 10 тис. фунтів). Жеребкування визначає 8 груп з 7 гравців (кожна) при 25 учасниках. Якщо у вас все добре з математикою, то не зламайте голову. Уявити це дійсно важко, але якщо зважати, що снукер – чи то шахи на фізичному рівні, чи то гольф на столі, або ж покер з києм у руках (як на мене – всі порівняння гідні, проте снукер є снукером і нічим іншим)… То все, в принципі, не викликає питань про складність формули змагань.

Марк Селбі Getty Images

Отож: жеребкування визначає склад першої групи з семи гравців. Кожен грає з кожним до трьох перемог. Перемога – 1 бал, поразка – 0. В результаті стає відома таблиця з семи місць. Так от: перші чотири грають по звичній для всіх формулі півфінали: 1:4, 2:3. П'яте місце переходить в наступну групу. 6-7 – вилітають. Потім – звичний нам усім фінал, і переможець потрапляє у фінальну групу, матчі якої зіграють у лютому. У наступну групу також переходять і три гравці з півфіналів. Досить складна формула, згодні…

Невезіння Джоунса і демарш Ронні

Матчі нинішньої ЛЧ почалися вже 2 січня. І принесли досі несподівані результати. Так, переможцем першої групи (і, відповідно, першим учасником фінальної) став Сі Цзяхуей. Ну добре, він у фіналі переграв валлієць Джека Джоунса. Другу групу виграв іранець Хосейн Вафаєй. І він теж у фіналі переграв Джека Джоунса.

У третій групі опинився харизматичний Ронні О'Салліван. Він примудрився програти 3 матчі з чотирьох. А у п'ятому, програючи Роберту Мілкінсу, відверто почав бити по кулях аби як, з усією силою. Ви б бачили, що творилося у коментарях певних пабліків, що освітлювали поєдинок! Цікаво, що врешті й Мілкінс припинив участь у турнірі, і Ронні знявся… У офіційних джерелах у матчах за участю О'Саллівана з'явилися позначки "w/o".

Утім, зазначимо, що на цьому турнірі призові зараховуються – увага! – за кожен виграний фрейм! Ну і, звісно, за перемогу у матчі, плюс за виграний півфінал, плюс за вихід у фінальну групу і т.д. Тому зрозуміло – Ронні з його статками (16 млн фунтів за кар’єру лише призовими… без урахування контрактів… 640 млн грн, якщо ви можете уявити таку суму) було начхати на 10 тис. фунтів за перемогу у фінальному поєдинку. Проте ставитися таким чином до суперників – неприпустимо ані для початківців, ані для ветеранів. У будь-якому виді спорту!

Вважаю, що якщо снукер – це спорт, то й поводитися слід по-спортивному. А не психувати, якщо гра не пішла. А якщо не хочеш виступати на турнірі – то попередити про це завчасно. А так Ронні повівся наче дитина: програв 4 матчі, у п'ятому "психанув" і знявся з турніру. Неправильно це якось. Або ж просто – по-нашому "ганьба".

Що далі?

Щодо приколів: до передостаннього туру, до зняття Ронні з турніру, Джек Джоунс був за межами п'ятірки. Проте посів четверте, прохідне місце. І у півфіналі обіграв Марка Селбі, який до цього в календарному році не зазнав жодної поразки!!! І втретє поспіль вийшов до фіналу групи – тепер йому протистояв чинний чемпіон світу, Кайрен Вілсон. Що ж, знаєте, історія повторилася: втретє поспіль валлієць не зміг потрапити до фінальної групи, програвши у вирішальному поєдинку. Тепер він спробує сили у наступному раунді, який стартує вже 10 січня.

Далі буде!

Володимир Кунгуров для Чемпіона