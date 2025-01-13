Плейоф НФЛ: Баффало впевнено здолав Денвер, Іглз не мали проблем із Грін-Бей
У ніч з 12 на 13 січня продовжилися матчі раунду вайлд-кард плейоф Національної футбольної ліги.
Баффало Біллс, які посіли друге місце у конференції AFC (American Football Conference), приймали на власній арені сьомий номер посіву Денвер Бронкос.
Гра завершилася з рахунком 31:7. Гості були явними аутсайдерами, адже востаннє до постсезону виходили ще 8 років тому.
Краще гру розпочали гравці Денвера. Їхні лідери Бо Нікс та Трой Франклін (які проводять перший сезон у професіоналах) вдало організували атаку – Нікс кинув на 47 ярдів, а Франклін після прийому успішно забіг у залікову зону.
Господарі після цього контролювали хід гри. Героями стали Джош Аллен, який оформив два тачдауни, та Джеймс Кук.
В іншій грі Філадельфія Іглз приймала Грін-Бей Пекерс. "Орли" довели свій статус фаворита. Матч вийшов менш результативним, ніж перша гра дня – 22:10.
Американський футбол – плейоф НФЛ
Баффало Біллс – Денвер Бронкос 31:7 (3:7, 7:0, 11:0, 10:0)
Філадельфія Іглз – Грін-Бей Пеккерс 22:10 (10:0, 0:0, 6:3, 6:7)
Тампа-Бей Бакканерс – Вашингтон Коммандерс (гра закінчиться приблизно о 6:00 за Київським часом)
Найкращі епізоди матчів:
Бо Нікс організовує перший і єдиний тачдаун для Денвера у матчі з Баффало.
Вирішальна атака від Біллс, після якої остаточно стало зрозуміло, хто стане переможцем.
Захист Іглз робить перехоплення пасу в залікову зону за 5 хвилин до кінця, чим остаточно знищує інтригу в протистоянні.