Плейоф НФЛ: Баффало впевнено здолав Денвер, Іглз не мали проблем із Грін-Бей

У ніч з 12 на 13 січня продовжилися матчі раунду вайлд-кард плейоф Національної футбольної ліги.

Баффало Біллс, які посіли друге місце у конференції AFC (American Football Conference), приймали на власній арені сьомий номер посіву Денвер Бронкос.

Гра завершилася з рахунком 31:7. Гості були явними аутсайдерами, адже востаннє до постсезону виходили ще 8 років тому.

Краще гру розпочали гравці Денвера. Їхні лідери Бо Нікс та Трой Франклін (які проводять перший сезон у професіоналах) вдало організували атаку – Нікс кинув на 47 ярдів, а Франклін після прийому успішно забіг у залікову зону.

Господарі після цього контролювали хід гри. Героями стали Джош Аллен, який оформив два тачдауни, та Джеймс Кук.

В іншій грі Філадельфія Іглз приймала Грін-Бей Пекерс. "Орли" довели свій статус фаворита. Матч вийшов менш результативним, ніж перша гра дня – 22:10.

Американський футбол – плейоф НФЛ

Баффало Біллс – Денвер Бронкос 31:7 (3:7, 7:0, 11:0, 10:0)

Філадельфія Іглз – Грін-Бей Пеккерс 22:10 (10:0, 0:0, 6:3, 6:7)

Тампа-Бей Бакканерс – Вашингтон Коммандерс (гра закінчиться приблизно о 6:00 за Київським часом)

Найкращі епізоди матчів:

Бо Нікс організовує перший і єдиний тачдаун для Денвера у матчі з Баффало.

Bo Nix.

Troy Franklin.



Respect them.

pic.twitter.com/NvhWQfdSp0 — DNVR Broncos (@DNVR_Broncos) January 12, 2025

Вирішальна атака від Біллс, після якої остаточно стало зрозуміло, хто стане переможцем.

Захист Іглз робить перехоплення пасу в залікову зону за 5 хвилин до кінця, чим остаточно знищує інтригу в протистоянні.