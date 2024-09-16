Вайкінгс шокували Сан-Франциско, Кардиналс знищили Ремс: результати 2 тижня НФЛ

У ніч з 15 на 16 вересня відбулися матчі Національної футбольної ліги сезону 2024.

Справжню сенсацію зробила Міннесота. Вайкінгс минулого сезону фінішували з показником 7-10 і не потрапили до плей-оф. Вдома "вікінги" здобули важку перемогу над чемпіоном Національної футбольної конференції Сан-Франциско Форті Найнерс – 23:17.

Арізона Кардіналс минулого сезону завершила регулярний чемпіонат із результатом 4-13, схоже, цього чемпіонату команда налаштована виступити значно краще. Команда вдома просто знищила Лос-Анджелес Ремс. "Барани" за останні шість років двічі виходили до Супербоулу – поразка у 2018 році, а в 2021 році був тріумф.

Також варто відмітити другу поразку поспіль Балтімор Рейвенс. Цей клуб на початку року грав у фіналі Американської футбольної конференції, де програв Канзас-Сіті Чіфс – майбутнім переможцям Супербоулу-2024.

Справжній провал стався і в матчі Даллас Ковбойз. Захист найдорожчої франшизи НФЛ за перші два періоди дозволив гравцям Нового Орлеана зробити 5 тачдаунів, що і вирішило долю гри.

Американський футбол – НФЛ-2024

Регулярний чемпіонат, другий тиждень

Балтімор Рейвенс – Лас-Вегас Рейдерс 23:26 (3:0, 6:6, 7:7, 7:13)

Вашингтон Коммандерс – Нью-Йорк Джаянтс 21:18 (3:6, 6:6, 6:0, 6:6)

Грін-Бей Пакерс – Індіанаполіс Кольтс 16:10 (10:0, 0:0, 3:3, 3:7)

Даллас Ковбойз – Нью-Орлеан Сейнтс 19:44 (3:14, 13:21, 3:6, 0:3)

Детройт Лайонс – Тампа-Бей Беккарінс 16:20 (3:6, 3:7, 10:7, 0:0)

Джексонслвілл Джегуарс – Клівленд Браунс 13:18 (0:7, 3:6, 7:3, 3:2)

Кароліна Пантерз – Лос-Анджелес Чарджерс 3:26 (0:6, 0:14, 3:3, 0:3)

Міннесота Вайкінгс – Сан-Франциско Форті Найнерс 23:17 (3:0, 10:7, 7:0, 3:10)

Нью-Інгленд Петріотс – Сіетл Сіхокс 20:23 (7:7, 6:10, 0:0, 7:3, 0:3) ОТ

Теннесі Тайтенс – Нью-Йорк Джетс 17:24 (7:0, 3:7, 7:10, 0:7)

Аризона Кардиналс – Лос-Анджелес Ремс 41:10 (14:0, 10:3, 10:7, 7:0)

Денвер Бронкос – Піттсбург Стілерс 6:13 (0:7, 0:3, 0:3, 6:0)

Канзас-Сіті Чіфс – Цинциннаті Бенгалз 26:25 (3:3, 7:13, 7:6, 9:3)

Нагадаємо, у першому матчі другого ігрового тижня Баффало Біллс без проблем обіграв Маямі Долфінс.

Найяскравіші моменти ігрового дня:

Головна зірка Міннесоти ресівер Джастін Джефферсон зробив 97-ярдовий тачдаун. Пас квотербек йому віддавав зі своєї залікової зони.

JUSTIN JEFFERSON 97 YARD TUDDY!!!!!!!!! pic.twitter.com/0PJs9mheCK — NFL (@NFL) September 15, 2024

Досвідчений кікер Чіфс Харрісон Баткер на останніх секундах зумів реалізувати філд-гол, який приніс Канзас-Сіті перемогу над Цинциннаті.