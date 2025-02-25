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Дворазовий чемпіон світу з регбі завершив кар'єру через серйозну травму шиї

Руслан Травкін — 25 лютого 2025, 14:27
Дворазовий чемпіон світу з регбі завершив кар'єру через серйозну травму шиї
Cтівен Кітсхофф
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Двічі чемпіон світу з регбі у складі Південної Африки Стівен Кітсхофф був змушений завершити кар’єру після серйозної травми шиї.

Про це пише AP News.

Минулого року він отримав травму в матчі. За словами 33-річного регбіста, "ще два б міліметри і це призвело б до смерті".

За збірну Південної Африки він дебютував ще в 2016 році. У 2019 та 2023 роках допоміг національній команді виграти чемпіонат світу.

Майже всю кар'єру провів на батьківщині. Лише сезон 2023/24 Стів відіграв за ірландський Ольстер.

Нагадаємо, що бейсбольний клуб Нью-Йорк Янкіс відтепер вмикатиме пісню Френка Сінатри "Theme from New York, New York" лише після домашніх перемог.

Завершення кар'єри регбі травма

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