Президент Чехії назвав своїх улюблених спортсменів

Президент Чехії став гостем подкасту Livesport Daily, в якому зізнався, що був фанатом чеських представників мотоспорту Ярослава Фальти та Кветослава Машити.

Його слова цитує Іdnes.cz.

"Онуки боготворять Роналду, носять футболки з його номером. Але я з дитинства любив автоспорт. Тоді мою кімнату прикрашали імена Фальти та Машити. Я ходив на їхні змагання. Любов до їхнього спорту залишилася зі мною, завдяки їм і моєму татові, який передав це мені", – зізнався 63-річний Павел.

Ярослав Фальта (1951-2022) – один із найкращих мотокросистів 70-х років минулого століття. Він став віцечемпіоном світу за підсумками сезону 1974, програвши лише шість очок у загальному заліку представнику СРСР Геннадію Моїсєєву.

Кветослав Машита (1947) ставав чемпіоном Європи та світу. У 2023 році з рук Петра Павела отримав Медаль "За заслуги" I ступеня.

Президент Чехії сам завзятий байкер. У травні 2024 року він навіть був госпіталізований через травму під час поїздки на мотоциклі.