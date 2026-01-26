Повторення фіналу-2015: Визначились учасники Супербоулу LX

У ніч з 25 на 26 січня відбулись фінали NFC та AFC, переможці яких стали Супербоулу LX.

Від National Football Conference до головної спортивної події року вийшли Сіетл Сіхокс, які виявились сильнішими за Лос-Анджелес Ремс.

THE SEAHAWKS ARE GOING TO THE SUPER BOWL. pic.twitter.com/duPxLO15D6 — NFL (@NFL) January 26, 2026

А у фіналі American Football Conference Нью-Інгленд Петріотс здолали Денвер Бронкос у поєдинку, що супроводжувався снігопадом.

Таким чином у Супербоулі зіграють Нью-Інгленд та Сітел, що повторить фінал 2015 року, коли Петріотс на чолі з Томом Бреді взяли титул.

Зауважимо, що Нью-Інгленд грали востаннє у фіналі НФЛ у 2018 році, коли перемогли Лос-Анджелес Ремс, а для Сіетла цей Супербоул стане першим з 2015 та четвертим в історії.

Нагадаємо, що хедлайнером легендарного Half-Time Show стане пуерто-риканський виконавець Bad Bunny, а честь відкривати подію випала культовому гурту Green Day.

Як повідомили у NFL, Green Day візьмуть участь в офіційній церемонії відкриття матчу та супроводжуватимуть вихід на поле найцінніших гравців різних років. Таким чином ліга планує наголосити на 60-річній історії головної спортивної події США.