Повторення фіналу-2015: Визначились учасники Супербоулу LX
У ніч з 25 на 26 січня відбулись фінали NFC та AFC, переможці яких стали Супербоулу LX.
Від National Football Conference до головної спортивної події року вийшли Сіетл Сіхокс, які виявились сильнішими за Лос-Анджелес Ремс.
А у фіналі American Football Conference Нью-Інгленд Петріотс здолали Денвер Бронкос у поєдинку, що супроводжувався снігопадом.
Таким чином у Супербоулі зіграють Нью-Інгленд та Сітел, що повторить фінал 2015 року, коли Петріотс на чолі з Томом Бреді взяли титул.
Зауважимо, що Нью-Інгленд грали востаннє у фіналі НФЛ у 2018 році, коли перемогли Лос-Анджелес Ремс, а для Сіетла цей Супербоул стане першим з 2015 та четвертим в історії.
Нагадаємо, що хедлайнером легендарного Half-Time Show стане пуерто-риканський виконавець Bad Bunny, а честь відкривати подію випала культовому гурту Green Day.
Як повідомили у NFL, Green Day візьмуть участь в офіційній церемонії відкриття матчу та супроводжуватимуть вихід на поле найцінніших гравців різних років. Таким чином ліга планує наголосити на 60-річній історії головної спортивної події США.