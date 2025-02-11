Україна здобула перше золото на Іграх нескорених

Збірна України виборола першу золоту медаль на Іграх нескорених, які проходять у канадському Ванкувері.

Українці посіли весь подіум у лижних перегонах стоячи (класу INO2). Перемогу здобув Володимир Марченко, який подолав дистанцію за 3:02.80 хвилини. Менше секунди йому програв Ярослав Шаркий. Третє місце на п'єдесталі посів Валерій Одайник.

Результат перегонів (INO2)

Володимир Марченко (Україна) 3:02.80 хв. Ярослав Шаркий (Україна) +0.40 Валерій Одайник (Україна) +1:55.00 Бретт Сейлінг (США) +2:43.50 Адам Джексон (Австралія) +6:36.90

Наразі в активі "синьо-жовтих" п'ять медалей у всіх видах спорту. Напередодні українці здобули бронзову медаль у баскетболі на кріслах колісних.

Нагадаємо, напередодні засновник Ігор Нескорених Принц Гаррі особисто привітав збірну України під час церемонії відкриття.