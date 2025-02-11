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Україна здобула перше золото на Іграх нескорених

Олександр Булава — 11 лютого 2025, 22:21
Україна здобула перше золото на Іграх нескорених
Суспільне

Збірна України виборола першу золоту медаль на Іграх нескорених, які проходять у канадському Ванкувері.

Українці посіли весь подіум у лижних перегонах стоячи (класу INO2). Перемогу здобув Володимир Марченко, який подолав дистанцію за 3:02.80 хвилини. Менше секунди йому програв Ярослав Шаркий. Третє місце на п'єдесталі посів Валерій Одайник.

Результат перегонів (INO2)

  1. Володимир Марченко (Україна) 3:02.80 хв.
  2. Ярослав Шаркий (Україна) +0.40
  3. Валерій Одайник (Україна) +1:55.00
  4. Бретт Сейлінг (США) +2:43.50
  5. Адам Джексон (Австралія) +6:36.90

Наразі в активі "синьо-жовтих" п'ять медалей у всіх видах спорту. Напередодні українці здобули бронзову медаль у баскетболі на кріслах колісних.

Нагадаємо, напередодні засновник Ігор Нескорених Принц Гаррі особисто привітав збірну України під час церемонії відкриття.

Ігри Нескорених

Ігри Нескорених

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Принц Гаррі особисто привітав збірну Україну на Іграх Нескорених
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