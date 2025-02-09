Збірна України на кріслах колісних здобула першу перемогу на Іграх нескорених

Збірна України з баскетболу на кріслах колісних

Збірна України з баскетболу на кріслах колісних здобула перемогу над Колумбією в день відкриття Ігор нескорених, які тривають у канадському Ванкувері.

Зустріч завершилася з рахунком 12:6 на користь української команди. Гра складалася з двох чвертей по 10 хвилин, у першій українці створили комфортну перевагу (10:3), яку втримали до кінця поєдинку.

Найрезультативнішим українським гравцем став Анатолій Бирко, який набрав 4 очки.

Окрім Колумбії, до групи C, де грають українці, також потрапили збірні Великої Британії та команди з афганських воїнів.

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Наступна гра збірної України відбудеться сьогодні, 9 лютого, о 18:20 за київським часом. Українці зіграють з афганською командою після чого будуть сформовані півфінальні пари.

Ігри Нескорених – це міжнародний спортивний захід з адаптивних видів спорту серед ветеранів та військовослужбовців, які отримали поранення, травми чи захворювання, виконуючи свої військові обовʼязки. Змагання проходитимуть з 9 по 16 лютого

Спортсмени змагатимуться у таких видах спорту, як настільний теніс, пауерліфтінг, волейбол сидячі, легка атлетика, стрільба з лука, баскетбол на колісних кріслах та інші.

За інформацією Міністерства у справах ветеранів, на участь у відборі до збірної України було зареєстровано 496 кандидатів.