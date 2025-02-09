Принц Гаррі особисто привітав збірну Україну на Іграх Нескорених

Засновник Ігор Нескорених Принц Гаррі особисто привітав збірну України під час церемонії відкриття.

Після промови на честь початку змагань представник королівської сім'ї підійшов до українських спортсменів, чим викликав бурхливі емоції наших воїнів.

Цікаво, що у 2023 році Принц Гаррі особисто зустрічався із Юлією "Тайрою" Паєвською, героїнею Азовсталі, яка пережила російський полон.

Зазначимо, що Ігри триватимуть до 16 лютого, а Україну представлятимуть 35 спортсменів, що є рекордною заявкою за усю історію змагання.

На Іграх будуть такі дисципліни, як настільний теніс, пауерліфтінг, волейбол сидячі, легка атлетика, стрільба з лука, баскетбол на колісних кріслах та інші.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу на кріслах напередодні здобула свою першу перемогу на Іграх Нескорених.