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Збірна України здобула бронзу з волейболу на Іграх Нескорених

Володимир Максименко — 16 лютого 2025, 09:03
Збірна України з волейболу сидячі
Збірна України з волейболу сидячі
Суспільне

Українські спортсмени здобули чергову медаль на Іграх Нескорених, які тривають у канадському Ванкувері.

Україна перемогла Велику Британію з рахунком 2:0 в матчі за третє місце та виграла свою першу медаль в командних видах спорту в історії змагань.

Нагадаємо, на шляху до нагороди "синьо-жовті" переграли Францію (2:0) та Німеччину (2:0) в межах групового етапу, а у півфіналі поступились Бразилії (0:2).

Зазначимо, що наразі в активі українських спортсменів 29 медалей на Іграх Нескорених-2025.

Напередодні Україна здобула золоту нагороду з лижних перегонів на змаганнях у Ванкувері.

Ігри Нескорених

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