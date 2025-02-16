Збірна України здобула бронзу з волейболу на Іграх Нескорених

Українські спортсмени здобули чергову медаль на Іграх Нескорених, які тривають у канадському Ванкувері.

Україна перемогла Велику Британію з рахунком 2:0 в матчі за третє місце та виграла свою першу медаль в командних видах спорту в історії змагань.

Нагадаємо, на шляху до нагороди "синьо-жовті" переграли Францію (2:0) та Німеччину (2:0) в межах групового етапу, а у півфіналі поступились Бразилії (0:2).

Зазначимо, що наразі в активі українських спортсменів 29 медалей на Іграх Нескорених-2025.

Напередодні Україна здобула золоту нагороду з лижних перегонів на змаганнях у Ванкувері.