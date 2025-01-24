15 років був капітаном Панатінаїкоса: помер легендарний грецький футболіст

Через два дні після настання свого 83-річчя пішов з життя легендарний грецький футболіст Міміс Домазос.

Про це повідомила пресслужба Панатінаїкоса.

Η οικογένεια του Παναθηναϊκού θρηνεί σήμερα την απώλεια του κορυφαίου των κορυφαίων, του Μίμη Δομάζου. Είναι μία ημέρα πένθους για τον σύλλογο. Ο εμβληματικός Στρατηγός του Παναθηναϊκού μας πέρασε στην αιωνιότητα. https://t.co/86PaQRLsQ2 pic.twitter.com/5X1rZc60NN — Panathinaikos F.C. (@paofc_) January 24, 2025

Саме за цей клуб він відіграв більшу частину (1959-1978 та сезон 1979/80)) своєї кар'єри. Разом із ПАО футболіст виграв 9 разів місцевий чемпіонат, а також три рази Кубок Греції.

Він 15 років був капітаном "зелених". У сезоні 1970/71 клуб дійшов до фіналу Кубку Європейських чемпіонів (нинішня Ліга чемпіонів – прим.) – програли Аяксу з рахунком 0:2.

Загалом за Панатінаїкос у всіх турнірах провів 537 матчів і забив 137 голів. Потім виступав за АЕК, з яким також став чемпіоном Греції.

За національну збірну провів 50 поєдинків і забив 4 голи. Є рекордсменом чемпіонату Греції за зіграними матчами (536).

Нагадаємо, вчора пішов у засвіти легендарний гравець афінського АЕКа Андреас Стаматіадіс