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15 років був капітаном Панатінаїкоса: помер легендарний грецький футболіст

Руслан Травкін — 24 січня 2025, 15:55
15 років був капітаном Панатінаїкоса: помер легендарний грецький футболіст
Міміс Домазос
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Через два дні після настання свого 83-річчя пішов з життя легендарний грецький футболіст Міміс Домазос.

Про це повідомила пресслужба Панатінаїкоса.

Саме за цей клуб він відіграв більшу частину (1959-1978 та сезон 1979/80)) своєї кар'єри. Разом із ПАО футболіст виграв 9 разів місцевий чемпіонат, а також три рази Кубок Греції.

Він 15 років був капітаном "зелених". У сезоні 1970/71 клуб дійшов до фіналу Кубку Європейських чемпіонів (нинішня Ліга чемпіонів – прим.) – програли Аяксу з рахунком 0:2.

Загалом за Панатінаїкос у всіх турнірах провів 537 матчів і забив 137 голів. Потім виступав за АЕК, з яким також став чемпіоном Греції.

За національну збірну провів 50 поєдинків і забив 4 голи. Є рекордсменом чемпіонату Греції за зіграними матчами (536).

Нагадаємо, вчора пішов у засвіти легендарний гравець афінського АЕКа Андреас Стаматіадіс

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