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Знімався в Ангелах Чарлі та Форсажі: помер колишній гравець клубів НФЛ

Руслан Травкін — 11 лютого 2025, 19:51
Знімався в Ангелах Чарлі та Форсажі: помер колишній гравець клубів НФЛ

Колишній гравець в американський футбол та актор Пітер Туясосопо пішов з життя у 61-річному віці.

Про це повідомляє People.com.

Виданню смерть підтвердив син колишнього спортсмена та актора.

У кінці 80-х був на контракті з Сент-Луїс Кардіналс (наразі Арізона Кардіналс) та Лос-Анджелес Ремс, але в національній футбольній лізі провів лише 3 матчі.

На початку 90-х почав акторську кар'єру, де отримував ролі завдяки своїй зовнішності: 130 кг, високий зріст, полінезійське коріння. Грав у фільмах "Вуличний боєць", "Царь Скорпіонів", "Ангели Чарлі" та "Форсаж".

Нагадаємо, раптово пішла з життя 21-річна французька гандболістка Джеміма Кабея.

НФЛ помер смерть

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