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Раптово померла голкіперка збірної Франції

Руслан Травкін — 11 лютого 2025, 19:26
Раптово померла голкіперка збірної Франції
Джеміма Кабея
Міжнародна федерація гандболу. ihf.info

Французька гандболістка Джеміма Кабея померла у 21-річному віці.

Про це повідомив її клуб та пресслужба Міжнародної федерації гандболу.

Причини смерті не вказано. Відомо, що в неділю ввечері вона жалілася на погане самопочуття.

Кабея грала в План-де-Кук з 2022 року, а в 2024 році продовжила свій контракт на два роки. Цього сезону вона була одним із найкращих воротарів французької ліги з ефективністю відбитих кидків 35,6%.

Джеміма була основною голкіперкою збірної Франції на молодіжному чемпіонаті світу, де французи посіли 13-те місце.

Нагадаємо, пішов з життя Георгіос Рубаніс, бронзовий призер Олімпіади-1952.

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