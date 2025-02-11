Раптово померла голкіперка збірної Франції
Джеміма Кабея
Міжнародна федерація гандболу. ihf.info
Французька гандболістка Джеміма Кабея померла у 21-річному віці.
Про це повідомив її клуб та пресслужба Міжнародної федерації гандболу.
Причини смерті не вказано. Відомо, що в неділю ввечері вона жалілася на погане самопочуття.
Кабея грала в План-де-Кук з 2022 року, а в 2024 році продовжила свій контракт на два роки. Цього сезону вона була одним із найкращих воротарів французької ліги з ефективністю відбитих кидків 35,6%.
Джеміма була основною голкіперкою збірної Франції на молодіжному чемпіонаті світу, де французи посіли 13-те місце.
Нагадаємо, пішов з життя Георгіос Рубаніс, бронзовий призер Олімпіади-1952.