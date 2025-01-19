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Плейоф НФЛ: Детройт Лайонс неочікувано поступився Коммандерс

Руслан Травкін — 19 січня 2025, 07:10
Плейоф НФЛ: Детройт Лайонс неочікувано поступився Коммандерс
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Завершився матч 1/2 фіналу конференції NFC (National Football League) між Детройт Лайонс та Вашингтон Коммандерс.

Перемогу сенсаційно здобули представники столиці США, які обіграли "левів" із рахунком 45:31.

Детройт був фаворитом, що і довів, вигравши 1 період – 7:3. У другому періоді атака Вашингтона творила дива, занісши аж 4 тачдауни.

Такий удар надломив господарів. Як вони не намагалися, та відігратися не змогли.

Американський футбол – плейоф НФЛ
Divisional round NFC

Детройт Лайонс – Вашингтон Коммандерс 31:45 (7:3, 14:28, 7:0, 3:14)

Нагадаємо, що трохи раніше відбувся матч плейоф конференції АFC. Чинний володар Супербоулу Канзас-Сіті Чіфс зумів здолати Х'юстон Тексанс.

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