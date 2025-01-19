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Сенсації не сталося: Чіфс обіграли Тексанс і всьоме поспіль вийшли до фіналу конференції AFC

Руслан Травкін — 19 січня 2025, 03:02
Сенсації не сталося: Чіфс обіграли Тексанс і всьоме поспіль вийшли до фіналу конференції AFC
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У ніч із 18 на 19 січня відбувся перший півфінал конференції AFC (American Football Conference) в Національній футбольній лізі.

Чинний переможець Супербоулу Канзас Сіті Чіфс обіграв з рахунком 23:14 на домашньому полі Х'юстон Тексанс.

Хороший матч провів лідер Канзасу Патрік Махоумс, який оформив 177 пасових ярдів, більшість з яких приходилися на іншу зірку франшизи Тревіса Келсі.

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До речі, на матчі була присутня зіркова музична виконавиця Тейлор Свіфт, яка перебуває з Келсі в стосунках.

Для Чіфс це вже сьомий вихід у фінал конференції поспіль. Чотири рази їм вдавалося проходити до гри за Супербоул, тричі вигрававши головний трофей сезону.

Американський футбол – НФЛ

                                       Divisional playoffs, 19 січня

Канзас-Сіті Чіфс – Х'юстон Тексанс 23:14 (6:3, 7:3, 0:6, 10:2)

Нагадаємо, попередній раунд Канзас пропускав, оскільки виграв конференції за підсумками регулярного чемпіонату. Техасці на попередній стадії обіграли Лос-Анджелес Чарджерс (32:12).

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НФЛ Американський футбол Канзас-Сіті Чіфс

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