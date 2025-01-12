Плейоф НФЛ: Балтимор не мав проблем із Піттсбургом, Х'юстон переграв Чарджерс

У ніч з 11 на 12 січня стартував раунд вайлд-кард плейоф у Національній футбольній лізі.

Матчем-відкриття стала зустріч між Х'юстоном Тексанс та Лос-Анджелес Чарджерс.

Гості виграли перший період завдяки двом філд-голам від Кемерона Дікера, але після цього господарі зібралися і в наступних трьох 15-хвилинках не залишили шансів для гостей.

Балтимор Рейвенс без особливих проблем здолав Піттсбург Стілерз. Неймовірну гру продемонстрували лідери господарів Ламар Джексон та Деррік Генрі.

Американський футбол – плейоф НФЛ-2024

Х'юстон – Лос-Анджелес Чарджерс – 32:12 (0:6, 10:0, 10:0, 12:6)

Балтімор – Піттсбург – 28:14 (7:0, 14:0, 7:14, 0:0)

Нагадаємо, що чинний володар Супербоулу Канзас-Сіті Чіфс за підсумками регулярного чемпіонату виграли свою конференцію, тому стартують у матчах на виліт із другого раунду.