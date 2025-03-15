Епіцентр-Подоляни та Житичі повели у рахунку півфінальних серій плейоф Суперліги

У суботу, 15 березня, стартувала півфінальна стадія плейоф чоловічої Суперліги з волейболу.

У першому матчі зустрілися дві команди, які мають певний зв'язок: Епіцентр–Подоляни грали з Україною U-20. Незважаючи на всі свої старання, молоді волейболісти не змогли скласти конкуренцію більш досвідченим опонентам, які виграли всі три сети та повели у серії.

Пізніше відбувся більш конкурентний поєдинок між Житичами та МХП-Ладижин. У перших двох сетах команди обінялися перемогами, після чого гравці житомирського клубу довели гру до переможного кінця з рахунком 3:1.

Суперліга України з волейболу – плейоф

1/2 фіналу, 1-й матч, 15 березня

Епіцентр-Подоляни – Україна U-20 3:0 (25:20, 25:19, 25:18) – рахунок у серії 1-0

Житичі – МХП-Ладижин 3:1 (25:18, 22:25, 25:18, 25:20) – рахунок у серії 1-0

Півфінальна серія триматиме до трьох перемог однієї з команд протистояння. Наступні півфінальні матчі плейоф української Суперліги пройдуть завтра, 16 березня.

Нагадаємо, що сьогодні визначилися учасниці фіналу плейоф жіночої Суперліги України.