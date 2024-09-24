Махоумс незадоволений собою на старті сезону НФЛ
Головна зірка Національної футбольної ліги Патрік Махоумс незадоволений власним рівнем гри на старті нового сезону.
Його слова цитує сайт НФЛ.
"Я буду особливо прискіпливим до себе. Я відчуваю, що зіграв не дуже добре. Справа не лише у статистиці.
Я просто відчуваю, що втрачаю можливості. Отже, я повинен повернутися до своїх основ, поставити наших хлопців у правильну позицію, а потім ми повинні діяти на вищому рівні в атаці.
Якщо команди хочуть віддати нам ініціативу, то ми повинні довести, що ми здатні це зробити. Маю впевненість, що наступного ми покажемо це у грі проти Чарджерс", – сказав Махоумс.
Його Канзас-Сіті Чіфс виграв перші три стартові поєдинки сезону. Клуб Махоумса за останні 5 років 4 рази виходив у Супербоул. У трьох випадках команда здобувала титул, а Патрік – MVP гри.