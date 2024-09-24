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Махоумс незадоволений собою на старті сезону НФЛ

Руслан Травкін — 24 вересня, 06:39
Махоумс незадоволений собою на старті сезону НФЛ
Патрік Махоумс
Скріншот з інтерв'ю

Головна зірка Національної футбольної ліги Патрік Махоумс незадоволений власним рівнем гри на старті нового сезону.

Його слова цитує сайт НФЛ.

"Я буду особливо прискіпливим до себе. Я відчуваю, що зіграв не дуже добре. Справа не лише у статистиці.

Я просто відчуваю, що втрачаю можливості. Отже, я повинен повернутися до своїх основ, поставити наших хлопців у правильну позицію, а потім ми повинні діяти на вищому рівні в атаці.

Якщо команди хочуть віддати нам ініціативу, то ми повинні довести, що ми здатні це зробити. Маю впевненість, що наступного ми покажемо це у грі проти Чарджерс", – сказав Махоумс.

Його Канзас-Сіті Чіфс виграв перші три стартові поєдинки сезону. Клуб Махоумса за останні 5 років 4 рази виходив у Супербоул. У трьох випадках команда здобувала титул, а Патрік – MVP гри.

НФЛ Американський футбол Канзас-Сіті Чіфс Патрік Махоумс

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