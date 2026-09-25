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Українці вийшли до основної сітки кваліфікації на ЧС-2026 з паделу

Олег Дідух — 25 вересня 2026, 14:55
Українці вийшли до основної сітки кваліфікації на ЧС-2026 з паделу
Федерація паделу України

Чоловіча збірна України з паделу в складі Артема Авдєєва, Богдана Левчука, Ігоря Кривого, Марка Білика, Федіра Моднікова та Владислава Городинського виграли свою групу: перемоги 3:0 над Румунією та Чехією, а також поразка 1:2 від Греції.

Підсумкова турнірна таблиця відбіркової групи F (чоловіки):

А ось жіноча збірна України пробитися до наступного раунду кваліфікації не зуміла. Команда в складі Аліни Єрошенко, Юлії Хоске, Катерини Єгорейченко, Владислави Заносієнко, Юлії Линдіної та Божени Бережняк перемогли Грузію (3:0) та Румунію (2:1) і зазнали поразки 1:2 від Хорватії, що принесло лише друге місце в групі.

Підсумкова турнірна таблиця відбіркової групи Е (жінки):

Зазначимо, що кваліфікація до чемпіонату світу-2026 проходить із 22 до 26 вересня в Мадриді. Раніше повідомлялося про те, що гравцям збірної України довелося добиратися на турнір за власні кошти, витрати їм потім компенсують.

падел

падел

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