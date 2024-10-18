Супербоул LXII за підсумками сезону-2028 пройде в Атланті

Керівництво Національної футбольної ліги затвердило стадіон "Мерседес-Бенц Стедіум" у місті Атланта (штат Джорджія) для місця проведення Супербоулу LXII, який заплановано на лютий 2029 року.

Про це повідомила пресслужба НФЛ.

Для Атланти це буде четвертий Супербоулом в історії. Востаннє "Мерседес-Бенц" приймав вирішальний матч у лютому 2019 року. Тоді Нью-Інгленд Петріотс зуміли здолати Лос-Анджелес Ремс з рахунком 13:3.

Два інші Супербоули були проведені на колишньому стадіоні "Джорджія Доум" у 1994 та 2000 році.

"Мерседес-Бенц Стедіум" був відкритий у 2017 році. На ньому пройдуть 8 матчів ЧС-2026.

Супербоул-2025 пройде у Новому-Орлеані, штат Луїзіана. Гра запланована на 9 лютого.