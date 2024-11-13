НФЛ має намір провести наступного року 8 матчів регулярного сезону за межами США

Комісіонер Національної футбольної ліги Роджер Гуделл анонсував, що наступного сезону відразу 8 матчів регулярного чемпіонату планують провести в різних країнах світу.

Його слова наводить офіційний сайт НФЛ.

"Ми точно їдемо до Іспанії, про це ми вже оголошували. Ми розраховуємо повернутися до Мехіко. Розраховуємо повернутися до Бразилії. Ми точно повернемось до Великобританії.

І ми також розраховуємо на ще один матч у районі Великобританії, наприклад, в Ірландії. Є така можливість. І ми точно гратимемо тут, у Німеччині. Усього виходить 8 матчів, на це ми націлюємося", – розповів Гуделл.