Матч у Мюнхені, спасіння Канзасу: результати 10 тижня НФЛ

Закінчилися матчі 10 тижня Національної футбольної ліги сезону 2024/25.

Один із поєдинків відбувся в Європі – гра Джаянтс – Кароліна проходила в німецькому Мюнхені. Нью-Йоркський клуб за рахунку 17:17 в атаці втратив м'яч, а в овертаймі "гіганти" допустили фамбл. Дві помилки у ключових епізодах гри дозволив святкувати перемогу суперникам.

Був близький до поразки і чемпіон Супербоулу Канзас-Сіті. Чіфс у другій половині гри зуміли стримати оборону Денвера, а самі забили 2 філд-голи. Клуб продовжує йти без поразок цього сезону.

Також переміг і Детройт Лайонс. Цей клуб експерти вважають одним із головних претендентів на вихід до Супербоулу-2025.

Американський футбол – НФЛ

регулярний чемпіонат, 10 тиждень

Балтімор - Цинциннаті - 35:34 (0:7, 7:7, 7:7, 21:13)

Кароліна – Нью-Йорк Джайентс – 20:17 (7:0, 3:0, 7:7, 0:10, ВІД – 3:0)

Чикаго – Нью-Інгленд – 3:19 (0:3, 3:10, 0:0, 0:6)

Індіанаполіс – Баффало – 20:30 (3:10, 10:10, 0:0, 7:10)

Джексонвілл – Міннесота – 7:12 (7:3, 0:0, 0:3, 0:6)

Канзас-Сіті – Денвер – 16:14 (0:0, 10:14, 3:0, 3:0)

Нью-Орлеан – Атланта – 20:17 (0:0, 17:7, 3:10, 0:0)

Тампа-Бей - Сан-Франциско - 20:23 (0:7, 3:3, 7:3, 10:10)

Вашингтон – Піттсбург – 27:28 (7:7, 10:7, 10:7, 0:7)

Лос-Анджелес Чарджерс – Теннессі – 27:17 (3:7, 10:0, 7:3, 7:7)

Арізона – Нью-Йорк Джетс – 31:6 (14:3, 10:3, 7:0, 0:0)

Даллас - Філадельфія - 6:34 (3:7, 3:7, 0:14, 0:6)

Х'юстон – Детройт – 23:26 (10:0, 13:7, 0:6, 0:13)

Лос-Анджелес Ремс – Майамі – 15:23 (0:7, 6:3, 0:7, 9:6)

Найкращі миттєвості матчу в Німеччині:

Die NFL in der Allianz Arena – und unsere Jungs mittendrin! 🏈



🎥 Viel Spaß mit unserem Behind The Scenes-Clip: https://t.co/hKNoh6EELm#NFLMunich #MiaSanMia pic.twitter.com/asclIQ0Dw1 — FC Bayern München (@FCBayern) November 11, 2024

Hallo from Munich pic.twitter.com/kPWmneLhpZ — Carolina Panthers (@Panthers) November 10, 2024

MADNESS IN MUNICH

📺: NFL Network pic.twitter.com/FHPQB7WquD — Carolina Panthers (@Panthers) November 10, 2024

Okay, this was unreal! Bravo Munich 👏 pic.twitter.com/FFyMxDogJi — NFL UK & Ireland (@NFLUKIRE) November 10, 2024

Blick auf die Kulisse 😍 pic.twitter.com/6SIRbW8djc — Giants Deutschland (@Giants_Deu) November 10, 2024

Prost to Munich!



Prost to the Panthers!



Prost to Victory! pic.twitter.com/JBOiVhj9kE — Carolina Panthers (@Panthers) November 10, 2024

Турнірна таблиця: