Матч у Мюнхені, спасіння Канзасу: результати 10 тижня НФЛ
Закінчилися матчі 10 тижня Національної футбольної ліги сезону 2024/25.
Один із поєдинків відбувся в Європі – гра Джаянтс – Кароліна проходила в німецькому Мюнхені. Нью-Йоркський клуб за рахунку 17:17 в атаці втратив м'яч, а в овертаймі "гіганти" допустили фамбл. Дві помилки у ключових епізодах гри дозволив святкувати перемогу суперникам.
Був близький до поразки і чемпіон Супербоулу Канзас-Сіті. Чіфс у другій половині гри зуміли стримати оборону Денвера, а самі забили 2 філд-голи. Клуб продовжує йти без поразок цього сезону.
Також переміг і Детройт Лайонс. Цей клуб експерти вважають одним із головних претендентів на вихід до Супербоулу-2025.
Балтімор - Цинциннаті - 35:34 (0:7, 7:7, 7:7, 21:13)
Кароліна – Нью-Йорк Джайентс – 20:17 (7:0, 3:0, 7:7, 0:10, ВІД – 3:0)
Чикаго – Нью-Інгленд – 3:19 (0:3, 3:10, 0:0, 0:6)
Індіанаполіс – Баффало – 20:30 (3:10, 10:10, 0:0, 7:10)
Джексонвілл – Міннесота – 7:12 (7:3, 0:0, 0:3, 0:6)
Канзас-Сіті – Денвер – 16:14 (0:0, 10:14, 3:0, 3:0)
Нью-Орлеан – Атланта – 20:17 (0:0, 17:7, 3:10, 0:0)
Тампа-Бей - Сан-Франциско - 20:23 (0:7, 3:3, 7:3, 10:10)
Вашингтон – Піттсбург – 27:28 (7:7, 10:7, 10:7, 0:7)
Лос-Анджелес Чарджерс – Теннессі – 27:17 (3:7, 10:0, 7:3, 7:7)
Арізона – Нью-Йорк Джетс – 31:6 (14:3, 10:3, 7:0, 0:0)
Даллас - Філадельфія - 6:34 (3:7, 3:7, 0:14, 0:6)
Х'юстон – Детройт – 23:26 (10:0, 13:7, 0:6, 0:13)
Лос-Анджелес Ремс – Майамі – 15:23 (0:7, 6:3, 0:7, 9:6)