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Перший гучний обмін у сезоні: Джетс виміняли зірку Лас-Вегаса

Руслан Травкін — 16 жовтня, 09:45
Перший гучний обмін у сезоні: Джетс виміняли зірку Лас-Вегаса
x.com/NFL

Лас-Вегас Рейдерс віддав зіркового ресівера Даванте Адамса до Нью-Йорк Джетс.

Про це повідомляє сайт Національної футбольної ліги.

Лас-Вегас отримає за гравця пік третього раунду. В залежності від виступів Адамса за нью-йорський клуб, вибір може перетворитися на пік другого раунду.

Даванте воз'єднається з Аароном Роджерсом, з яким грав за Грін-Бей Пекерс.

31-річний Адамс був лідером НФЛ за кількістю тачдаунів у сезоні-2020 та 2022.

Нагадаємо, Джетс у матчі 6 ігрового тижня поступилися Баффало Біллс.

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