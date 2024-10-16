Перший гучний обмін у сезоні: Джетс виміняли зірку Лас-Вегаса
x.com/NFL
Лас-Вегас Рейдерс віддав зіркового ресівера Даванте Адамса до Нью-Йорк Джетс.
Про це повідомляє сайт Національної футбольної ліги.
Лас-Вегас отримає за гравця пік третього раунду. В залежності від виступів Адамса за нью-йорський клуб, вибір може перетворитися на пік другого раунду.
Даванте воз'єднається з Аароном Роджерсом, з яким грав за Грін-Бей Пекерс.
31-річний Адамс був лідером НФЛ за кількістю тачдаунів у сезоні-2020 та 2022.
Нагадаємо, Джетс у матчі 6 ігрового тижня поступилися Баффало Біллс.