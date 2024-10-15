Зміна тренера не допомогла: Джетс поступилися Біллс у заключній грі 6 тижня НФЛ-2024
x.com/buffalobills
У ніч з 14 на 15 жовтня відбувся останній матч 6 ігрового тижня Національної футбольної ліги сезону-2024.
Нью-Йорк Джетс приймав Баффало Біллс. Для нью-йорського клубу це був перший поєдинок після відставки Роберта Салеха.
Гра проходила у рівній боротьбі – 20:20 після трьох періодів. Потім Біллс вийшли вперед.
Ключовим епізодом гри стало перехоплення від гравця Баффало Тайрона Джонсона 40-ярдового паса від зіркового квотербека Аарона Джонсона.
НФЛ-2024 – регулярний чемпіонат
6 ігровий тиждень, 15 жовтня
Нью-Йорк Джетс – Баффало Біллс 20:23 (10:7, 7:13, 3:0, 0:3)
Нагадаємо, що більша частина матчів відбулася з 14 на 15 жовтня.