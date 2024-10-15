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Зміна тренера не допомогла: Джетс поступилися Біллс у заключній грі 6 тижня НФЛ-2024

Руслан Травкін — 15 жовтня, 11:20
Зміна тренера не допомогла: Джетс поступилися Біллс у заключній грі 6 тижня НФЛ-2024
x.com/buffalobills

У ніч з 14 на 15 жовтня відбувся останній матч 6 ігрового тижня Національної футбольної ліги сезону-2024.

Нью-Йорк Джетс приймав Баффало Біллс. Для нью-йорського клубу це був перший поєдинок після відставки Роберта Салеха.

Гра проходила у рівній боротьбі – 20:20 після трьох періодів. Потім Біллс вийшли вперед.

Ключовим епізодом гри стало перехоплення від гравця Баффало Тайрона Джонсона 40-ярдового паса від зіркового квотербека Аарона Джонсона.

НФЛ-2024 – регулярний чемпіонат
6 ігровий тиждень, 15 жовтня

Нью-Йорк Джетс – Баффало Біллс 20:23 (10:7, 7:13, 3:0, 0:3)

Нагадаємо, що більша частина матчів відбулася з 14 на 15 жовтня.

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