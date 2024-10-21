Джегуарс на Вемблі обіграли Петріотс, Канзас та Сан-Франциско зіграли рімейк Супербоулу: результати 7 тижня НФЛ-2024

З 20 на 21 жовтня відбулася більша частина матчів 7 ігрового тижня в Національній футбольній лізі.

Ігровий день розпочався у столиці Англії, Лондоні, де зійшлися невдахи цього сезону Джексонвілл Джегуарс та Нью-Інгленд Петріотс. Зустріч відбулася на легендарному стадіоні "Вемблі". "Ягуарам" вдалось чудово провести другий період, що і стало підґрунтям для загального успіху франшизи з Флориди.

Міннесота Вайкінгз та Детройт Лайонс зійшлися в грі за перше місце у конференції НФК. "Леви" завдали "вікінгам" першої поразки у сезоні.

У місті Санта-Клара, Каліфорнія, Сан-Франциско Форті Найнерс приймали Канзас-Сіті Чіфс. У лютому ці команди грали за Супербоул. Переможцем стала команда Патріка Махомса.

За підтримки власних трибун реванш взяти не вдалося – Канзас виграв і йде у регулярному чемпіонаті без поразок (6W–0L).

Американський футбол – НФЛ

7 тиждень, 20-21 жовтня

Джексонвілл Джегуарс – Нью-Інгленд Петріотс 32:16 (0:7, 22:3, 3:0, 7:6)

Атланта Фелконз – Сіетл Сіхокс 14:34 (0:3, 7:14, 7:7, 0:10)

Баффало Біллс – Теннессі Тайтентс 34:10 (0:3, 7:7, 10:0, 17:0)

Грін-Бей Пекерс – Х'юстон Тексанс 24:22 (0:3, 14:16, 7:0, 3:3)

Індіана Кольтс – Маямі Долфінс 16:10 (0:7, 3:3, 7:0, 6:0)

Клівленд Браунс – Цинциннаті 14:21 (0:7, 6:0, 0:14, 8:0)

Міннесота Вайкінгз – Детройт Лайонс 29:31 (10:0, 0:21, 7:7, 12:3)

Нью-Йорк Джаянтс – Філадельфія Іглз 3:28 (0:0, 3:14, 0:7, 0:7)

Вашингтон Коммандерс – Кароліна Пантерз 40:7 (10:0, 17:0, 10:0, 3:7)

Лос-Анджелес Ремс – Лас-Вегас Рейдерс 20:15 (14:6, 6:3, 0:3)

Сан-Франциско 49ers – Канзас Сіті Чіфс 18:28 (3:0, 3:14, 6:0, 6:14)

Піттсбург Стілерз – Нью-Йорк Джетс (ще триває)

Нагадаємо, у першому матчі 7 тижня Нью-Орлеан Сейтс ганебно вдома поступилися Денверу.

Цікаві моменти:

Миттєвості матчу Джексонвілл – Петріотс на "Вемблі".

Джейк Бейтс із Детройта реалізував філд-гол за 15 секунд до кінця зустрічі та приніс своїй команді перемогу над Міннесотою у матчі лідерів.

Емоції наставника "левів" Дена Кемпбелла на адресу свого кікера.

I love this freakin' team pic.twitter.com/FzyaMG2uEt — Detroit Lions (@Lions) October 21, 2024

Вирішальний тачдаун від Чіфс. Меколе Гардман вдало оббіг захист Сан-Франциско, але був зупинений за ярд до залікової зони. Тайт-енд Джоді Фортсон поштовхом таки довів справу до кінця.