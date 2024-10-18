Бронкос розгромили Нью-Орлеан у першому матчі 7 тижня НФЛ-2024
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У ніч з 17 на 18 жовтня матчем Нью-Орлеан Сейнтс та Денвер Бронкос стартував 7 ігровий тиждень НФЛ-2024.
Гра завершилася перемогою гостей з рахунком 33:10.
"Святі" зараз страждають від травм, що значно полегшило справу команді з Колорадо. Бронкос виграли першу половину – 16:3.
Такого гандикапу вистачило, щоб у третьому та четвертому періоді не квапитись і не нервувати, що і дозволило впевнено довести справу до перемоги.
Американський футбол – НФЛ-2024
7 ігровий тиждень, 18 жовтня
Нью-Орлеан Сейнтс – Денвер Бронкос 10:33 (0:3, 3:13, 0:10, 7:7)
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