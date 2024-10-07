Міннесота у Лондоні здолала Джетс, Ковбойз обіграли Піттсбург: результати 5 ігрового тижня НФЛ

У ніч з 5 на 6 жовтня, у Національній футбольній лізі зіграли 11 матчів 5 ігрового тижня сезону-2024.

Перша гра проходила в Лондоні. На стадіоні "Тоттенгем Готспур Стедіум" зійшлися Міннесота Вайкінгз та Нью-Йорк Джетс. Перемогу здобули "вікінги", які тепер ідуть з показником 5:0.

У матчі між досить популярними Долфінс та Петріотс, які зараз переживають не найкращі часи, сильнішими були "дельфіни".

Даллас Ковбойз зумів обіграти Піттсбург, вдало відігравши останній період.

Американський футбол – НФЛ-2024

5 ігровий тиждень, 6-7 жовтня

Міннесота Вайкінгз – Нью-Йорк Джетс 20:17 (10:0, 7:7, 0:3, 6:7)

Вашингтон Коммандерс – Клівленд Браунс 34:13 (7:0, 17:3, 10:3, 0:7)

Джексонвілл Джегуарс – Індіанаполіс Кольтс 37:34 (0:7, 13:3, 7:0, 17:24)

Нью-Інгленд Петріотс – Маямі Долфінс 10:15 (7:3, 0:0, 3:6, 0:6)

Х'юстон Тексанс – Баффало Біллз 23:20 (14:3, 3:0, 3:14, 3:3)

Цинцинатті Бенгалз – Балтимор Рейвенс 38:41 (0:7, 17:7, 7:7, 14:17, 0:3)

Чикаго Беарс – Кароліна Пантерс 36:10 (7:7, 20:0, 3:3, 6:0)

Денвер Бронкос – Лас-Вегас Рейдерс 34:18 (0:10, 13:0, 7:0, 14:8)

Сан-Франциско Форті Найнерс – Аризона Кардиналс 23:24 (10:7, 13:3, 0:3, 0:11)

Лос-Анджелес Ремс – Грін-Бей Пекерс 19:24 (0:7, 13:3, 0:14, 6:0)

Сіетли Сіхокс – Нью-Йорк Джаянтс 20:29 (0:7, 3:10, 3:10, 7:9)

Піттсбург Стілерс – Даллас Ковбойз 17:20 (3:3, 0:3, 7:0, 7:14)

Нагадаємо, що ігровий тиждень відкривав поєдинок Атланта Фалконс – Тампа-Бей Беккарінс, "соколи" в овертаймі дотисли гостей.