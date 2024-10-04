Атланта в овертаймі дотисла Тампу-Бей у першому матчі 5 тижня НФЛ-2024
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У ніч з 3 на 4 жовтня розпочався 5 ігровий тиждень Національної футбольної ліги сезону-2024.
Атланта Фелконз приймала Тампу-Бей Бекканірз. "Соколи" до цієї гри підходили з показником 2-2, а от гості мали трішки кращу статистику – 3-1. Поразка б значно погіршила шанси Атланти на вихід до плейоф.
Незважаючи на таку мотивацію Фелконз не найкращим чином провели першу половину, за підсумками якої поступалися з рахунком 17:24.
За наступні два періоди вдалося відігратися, а в овертаймі вирвати таку важливу перемогу.
Американський футбол – НФЛ
5 ігровий тиждень, 4 жовтня
Атланта Фелконз – Тампа-Бей Бекканірз 36:30 (7:10, 10:14, 3:3, 10:3, 6:0) ОТ
Героєм зустрічі став Гадарел Годж. Він отримав пас від квотербека на 40 ярдах і завдяки спін-мувам та власній швидкості зумів втекти від захисників опонента.