Філадельфія обіграла Вашингтон у першому матчі 11 тижня НФЛ-2024

У ніч на 15 листопада відбувся стартовий матч 10 тижня Національної футбольної ліги сезону-2024.

Філадельфія Іглз вдома здолала Вашингтон Коммандерс із рахунком 26:18.

Варто зазначити, що перша половина завершилася з перевагою клубу зі столиці США – 7:3. Але в третьому та четвертому періоді фаворит дотис суперника.

Американський футбол – НФЛ-2024

11 тиждень, 15 листопада

Філадельфія Іглз – Вашингтон Коммандерс 26:18 (0:7, 3:0, 3:3, 20:8)

Перший тачдаун Вашингтона:

Захист Коммандерс зробив сек квотербеку "орлів":

Шакун Барклі пробігає 40+ ярдів і робить вирішальний тачдаун у грі: