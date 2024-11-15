Філадельфія обіграла Вашингтон у першому матчі 11 тижня НФЛ-2024
x.com/commanders
У ніч на 15 листопада відбувся стартовий матч 10 тижня Національної футбольної ліги сезону-2024.
Філадельфія Іглз вдома здолала Вашингтон Коммандерс із рахунком 26:18.
Варто зазначити, що перша половина завершилася з перевагою клубу зі столиці США – 7:3. Але в третьому та четвертому періоді фаворит дотис суперника.
Американський футбол – НФЛ-2024
11 тиждень, 15 листопада
Філадельфія Іглз – Вашингтон Коммандерс 26:18 (0:7, 3:0, 3:3, 20:8)